Генерал Кривонос: зброя бійців тероборони має зберігатися вдома

Генерал-майор Сергій Кривонос, заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони, заявляє, що велику роль в обороноздатності країни відіграє територіальна оборона (ТрО) і готується закон, який унормує бачення її розвитку. зброя членів ТрО має зберігатися вдома, а сама ТрО – це справа не лише держави й Збройних Сил, але й місцевого самоврядування. Про це він повідомив під час зустрічі зі студентами, передає офіційний сайт “Громада Київщини”.

“Навчений народ, який бере участь в теробороні, унеможливить безкарну діяльність розвідгруп противника. Програма 5 кроків і тероборона – це в першу чергу для нашої країни завдання №1 на даному етапі. ЗСУ за своїм технічним потенціалом (я як військовий чітко це розумію) не зможуть у випадку прямої агресії з боку РФ довго протистояти. Питання не в духові. Дух у нас сильний і воювати ми вже вміємо. Але ми технічно оснащені слабше. Коли закінчиться пальне, боєприпаси, ракети, снаряди, то воювати буде значно проблематичніше. Російська армія може воювати з українською армією і в певних моментах досягати успіху, але російська армія ніколи не зможе перемогти підготовлений український народ… я кажу про те, що кожен громадянин повинен бути готовий і морально і фізично до захисту своєї країни”, – розповідає генерал Кривонос.

Кривонос наводить приклад Сватового на Луганщині, де самоорганізоване населення не допустило дестабілізації і поширення сепаратистів та російських найманців.

Члени ТрО, за словами Кривоноса, мають бути готовими у проміжок від 1 до 4 годин зібратися у визначеному місці і зайняти необхідні позиції, залежно від поставленої задачі.

“Не так, як це зараз, що тільки через 3 дні вас починають збирати, розповідати, проводити стройові огляди, незрозумілі зайняття… Зараз війна іде на секунди й на хвилини, і ми не повинні дозволити ворогу впливати на нас в максимально короткі терміни. Коли ворог буде чітко розуміти, що в будь-якій точці України є члени ТрО, які є місцеві, масові, знають свою територію і населення, яке проживає, треновані на протидії, захищають свої школи, дитячі садки, лікарні, об’єкти структури держави і районів, де вони проживають. Коли ворог розуміє, що його вже зі зброєю чекають люди злагоджені і навчені, то він уже задумається, чи варто туди посилати свої групи”, – розповідає Кривонос.

За його словами зараз теробороною займаються всі, кому не лінь, включно з громадськими організаціями, але ця діяльність ніяк не унормована.

“Закон повинен чітко розкласти понятійний апарат – про що ми говоримо на одній мові, що ми розуміємо. У законі повинне бути нарізане чітке розуміння функціоналу і зобов’язання тих людей, які беруть в цьому участь – від президента України до останнього голови ОТГ чи сільради чи члена ТрО”.

За словами Кривоноса, ТрО має бути забезпечена не тільки з боку держави, а й з боку місцевих бюджетів.

“Всі повинні розуміти, що територіальною обороною не керують одні військові. Це сумісний продукт, сумісна військово-цивільна система. Я охороняю себе, свій район, свою вулицю, своє місто. Оце головне завдання. І той, хто праворуч-ліворуч також це робить. З досвіду бачу, що в певних моментах очільники ОДА або голови РДА, де розуміють важливість його завдання – підтримують, як можуть. Але в певних моментах не можуть підтримати. Тому, що навіть щоб виділити гроші на закупівлю певного спорядження для ТрО, вони не можуть цього зробити, тому що законодавство не передбачає статті для використання, навіть маючи гроші. Але він не може цього зробити, бо це буде розглядатися як корупція”, – пояснює генерал, чому підтримка з боку місцевого самоврядування поки що організована радше на волонтерських засадах.

Кривонос наполягає на тому, що зброя членів ТрО має зберігатися вдома.

“Потрібно, щоб була система підготовки ТрО, щоб вони могли побудувати тири, центри підготовки, які будуть працювати не тільки з ТрО, бо члени ТрО повинні і будуть працювати і з молоддю, і з підготовки по професіях подвійного призначення. Це робочі місця для тисяч людей. І одне з основних правил, яке ми передбачаємо, що зброя членів ТрО повинна зберігатися дома. Це велика відповідальність, я розумію, наскільки вона повинна бути. Але я наведу приклад тієї ж самої Молдови – Закон про зброю існує і кримінальна обстановка не підвищилася”.

При цьому Кривонос критикує наявний стан ТрО.

“Те, що ми мали в 2014 році і те, що ми зараз маємо на етапі ТрО, що створювалася і продовжується створюватися і афішується – це… зразок Червоної Армії народного ополчення 1941 року. Головне завдання ТрО – це не поповнення для фронту. Для цього існують оперативні резерви першої черги, другої черги, навчальні центри. ТрО – це спроможність в максимально короткі терміни населенням, яке проживає на цій території створити надійний адміністративно-поліцейський режим… Цим питанням займаємося останні півроку. Почитайте Указ №200/2019 і №201/2019 цього року, що стосується реалізації програми обороноздатності країни”, – розповідає Кривонос.