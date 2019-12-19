День Святого Миколая Чудотворця: що потрібно і що не можна робити цього дня

19 грудня християни відзначають День Святого Миколая Чудотворця. Дідуся з торбинкою подарунків на плечах знають усі з самого дитинства. Миколай допомагав бідним, рятував людей від голоду та приносив нужденним гроші та гостинці…

Що не можна робити в День Миколая Чудотворця

- 19 грудня не можна просити грошей. Якщо у вас є велика потреба у цьому – зробіть це наступного дня, адже ви можете забрати вдачу в людини, у якої позичаєте кошти.

- Жінкам забороняється шити та прати, а чоловікам займатися ремонтом.

- 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м’ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.

- Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.

Що потрібно робити в День Миколая Чудотворця

- Підіть зранку разом з сім’єю в церкву і моліться до Миколая Чудотворця.

- Будьте сьогодні щедрими і давайте біднякам милостиню. Допомагайте тим, кому це необхідно. Чим більше добрих справ ви зробите, тим більше здоров’я вам подарує Чудотворець.

- Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

- Пригощайте друзів та близьких солодощами та фруктами.

- Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.

- Загадайте заповітне бажання, а Миколай Чудотвориць посприяє його здійсненню.

Патріоти України