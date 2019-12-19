Архієпископ Кіпру підтримав Православну Церкву України і заявив, що Московському патріарху ніколи не бути “першим”

Архієпископ Кіпрський Христом різко розкритикував позицію Російської православної церкви щодо невизнання автокефалії Православної церкви України і тиску на тих патріархів, які це зробили.

Про це повідомляє Orthodox Times.

Архієпископ Кіпрський Христом зауважив, що тиск РПЦ на церкви, які визнали автокефалію ПЦУ, веде до неминучого розколу.

“Він (патріарх Московський Кирило, – ред.) Збирається створити розкол. А розкол – найбільший гріх. Я не розумію цього. Він хоче бути першим. Я сказав йому, що він ніколи не буде першим. За останні 17 століть Константинопольський Патріарх був визнаний першим серед усіх православних патріархів. Крапка “, – заявив він.

Христом також підкреслив, що необхідно поважати рішення Священного Синоду, зокрема і про визнання ПЦУ.