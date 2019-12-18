У місті на Кіпрі скульптор з України встановив унікальну скульптуру, присвячену древньому міфу

У кіпрському місті Ідаліон український скульптор Кирило Максименко зробив скульптуру заввишки 2,5 метри з металобрухту.

Про це повідомило видання Культурометр.

Зазначається, що важить витвір мистецтва 200 кг.

“Мене запросив муніципалітет міста Далі. Для мене це був експеримент, сім днів і обмежена кількість металобрухту. Скульптура символізує руку Далі, яка вказує на місцину, де буде побудоване місто”, – розповів Кирило.

Назва кіпрського міста Далі – скорочене від Ідаліон, що з давньогрецької означає «тут сонце» – походить від короля Гальканора, який після троянської битви пішов з королівства в пошуках нового.

Оракул сказав йому подорожувати беззупинно, поки він не побачить сонце. Він подорожував і виявився на Кіпрі. Після довгих поневірянь побачив схід сонця і вигукнув “це сонце”, вказуючи своїй команді на нього.

Отже, він побудував своє нове царство Ідаліон, яке було назване так з-за його пошуків сонця…

Про митця

Кирило Максименко – автор скульптур із металобрухту, що прикрашають вулиці Одеси. Одна з найвідоміших робіт автора – Рука Стіва Джобса.

Нагадаємо, що 1 жовтня НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Це надихнуло Кирила на створененя нового величезного арт-об’єкта, мета якого – зберегти перші металеві гроші незалежної України у вигляді арт-об’єкта і згуртувати українців.

Кирило ініціював масштабний проект зі створення багатометрової скульптури з перших українських монет.

Нині монетки збирають по всій Україні: шлють поштою, а також організували точки збору в Одесі, Києві, Львові та Ужгороді.