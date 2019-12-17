У Південному Бузі знайдено меч, якому більше 500 років

“Колекція Южноукраїнського міського історичного музею поповнилась досить цікавим артефактом – мечем без руків’я. Місцевий житель Олександр Ткачук знайшов меч у р. Південний Буг біля Грибової скелі. Працівники музею припускають, що знахідка може датуватись XIV-XVI ст.”, – йдеться у повідомленні.

Київська держава була другою країною в Європі, де виготовляли власні підписні мечі. І річ не лише у високому розвитку ремісничих технологій. Історикам добре відомо, що у літописних відомостях початкового періоду Київської держави меч виступає як свого роду “національна” зброя і державний символ.

На українських землях у другій половини XVI ст. окремі елементи рицарської культури були сприйняті та засвоєні новоутвореним станом – козацтвом. Протягом XVI ст. меч як військовий інструмент на українських теренах був значно посунутий іншими видами довгоклинкової зброї – кордами, тесаками, нарешті шаблями.